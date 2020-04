Coronavirus: l’assurda morte di Nicola Omiciuolo, corriere espresso (Di lunedì 13 aprile 2020) Aveva 59 anni ed era di Spresiano (Treviso): faceva il corriere, consegnava pacchi casa per casa. La moglie: «Non trascurava nulla: guanti e mascherine». Era tra quelli che hanno proseguito a lavorare, Nicola Omiciuolo. 59 anni, sposato, era originario di Spresiano, in provincia di Treviso. Consegne di casa in casa, portando pacchi e buste dopo … L'articolo Coronavirus: l’assurda morte di Nicola Omiciuolo, corriere espresso proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Trump Coronavirus | Washington Post | “L’assurda idea del presidente”

Coronavirus Napoli - l’assurda scena : gli sposi in strada come se niente fosse

“Ci meritiamo il coronavirus”. L’assurda ‘sparata’ del cantante di Sanremo : scoppia la polemica (Di lunedì 13 aprile 2020) Aveva 59 anni ed era di Spresiano (Treviso): faceva il, consegnava pacchi casa per casa. La moglie: «Non trascurava nulla: guanti e mascherine». Era tra quelli che hanno proseguito a lavorare,. 59 anni, sposato, era originario di Spresiano, in provincia di Treviso. Consegne di casa in casa, portando pacchi e buste dopo … L'articolo: l’assurdadiproviene da www.meteoweek.com.

dpmarc61 : #Padoan :' il #MES avrà come unica condizione l'utilizzo per emergenza al #coronavirus ' BALLA ASSURDA non può esse… - Gandalf1948 : 'Bella scemenza'. Feltri, le cure contro il coronavirus e l'assurda decisione di non venderle - PaoloBersani : RT @PaoloBersani: @LaStampa @fam_cristiana @MSF_ITALIA @luigidimaio @giuseppeconteit @robersperanza @corriere @Agenzia_Ansa @adnkronos @sav… - enrica_croda : Nuovo decreto #coronavirus: quarantena fino al 4 maggio. Ma c’è l’assurda riapertura delle #librerie - cletusfabula : RT @RollingStoneita: Oggi, nel 1990, debuttava Twin Peaks. Chi l’avrebbe detto che dopo 30 anni la realtà stessa sarebbe diventata criptica… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’assurda Coronavirus, Renzo Piano: "Mia moglie Milly non mi fa uscire" Corriere della Sera