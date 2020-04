Anticipazioni Tempesta d’Amore 14 Aprile 2020

Leggi su anticipazioni

(Di lunedì 13 aprile 2020)d’AmoreMartedì 14– Lucy imbarazzata per quel massaggio di troppo: Paul è molto agitato per l’esame che deve fare come fisioterapista. Ragion per cui contatta Lucy nella speranza che possa fare un pò di pratica. La giovane vuole aiutarlo ma nello stesso tempo teme che lui possa scoprire la verità. In tal senso suo cognato potrebbe scoprire che lei prova qualcosa per lui. Per questo decide di accettare ma con riserva. Successivamente Jessica si trova in una situazione molto strana in cui crede di aver capito qualcosa, che però dopo viene prontamente smentita. Nuovi guai per lei, questa volta chi la difenderà? L'articolod’Amore 14News Programmi Tv.