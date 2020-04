L'app che scova gli asintomatici (Di domenica 12 aprile 2020) Una macchina del tempo, capace di andare a ritroso per più di un mese, per individuare, in termini probabilistici, gli 'asintomatici', ovvero le persone positive al coronavirus ma non consapevoli di esserlo perché non ne mostrano i segni. Con questa idea Humco, startup veneziana che ha come obiettivo applicare concretamente gli strumenti tecnici di AI all'interno dei contesti aziendali per migliorarne i processi, vuole sfruttare l'intelligenza artificiale per contenere la diffusione dell'epidemia di Covid-19. E per questo ha già realizzato un progetto, attualmente in corsa sia al bando nazionale lanciato dal Ministero della Salute che a quello lanciato dalla Regione Veneto per trovare strumenti adatti a frenare il contagio da Sars-Cov-2, individuando i punti dove sono necessari tempestivi interventi mirati di isolamento e ... Leggi su agi Coronavirus - in Abruzzo la giunta Fdi approva la “pace legale con le imprese”. Sindacati : “Condono che tutela gli interessi di pochi”

Coronavirus. Il racconto di Claudia - il medico «in Trincea» : «Difficile scegliere chi salvare». E l’appello : «Ricordatevi di noi anche dopo»

Francesco Totti - l’appello ai romani : “Resistete - anche a me piacerebbe stare ora a Sabaudia” (Di domenica 12 aprile 2020) Una macchina del tempo, capace di andare a ritroso per più di un mese, per individuare, in termini probabilistici, gli 'asintomatici', ovvero le persone positive al coronavirus ma non consapevoli di esserlo perché non ne mostrano i segni. Con questa idea Humco, startup veneziana che ha come obiettivo applicare concretamente gli strumenti tecnici di AI all'interno dei contesti aziendali per migliorarne i processi, vuole sfruttare l'intelligenza artificiale per contenere la diffusione dell'epidemia di Covid-19. E per questo ha già realizzato un progetto, attualmente in corsa sia al bando nazionale lanciato dal Ministero della Salute che a quello lanciato dalla Regione Veneto per trovare strumenti adatti a frenare il contagio da Sars-Cov-2, individuando i punti dove sono necessari tempestivi interventi mirati di isolamento e ...

juventusfc : CHE PARTITA VOLETE RIVIVERE DOMENICA? ?? ??? Juve-Inter | 2016/17 ??? Juve-Roma | 2017/18 ?? Il match più votato sarà… - fabiochiusi : Stamane l'incubo l'ho fatto al risveglio: una società post-lockdown di sorveglianza indossata di massa. Attenzion… - franzrusso : #Instagram ha annunciato che da oggi è possibile accedere ai DM, i messaggi privati, anche da Web. Una modalità com… - AndreaUsvi : @marcocanestrari Ok, niente app. Quindi in attesa del vaccino che si fa? - pizia21 : RT @macastel3: @AlfonsoFuggetta Io farei sia gps che braccialetti perché uno può sempre lasciare il cellulare a casa o non averlo come tant… -