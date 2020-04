Coronavirus: in Italia il contagio si è spostato via autostrade (Di domenica 12 aprile 2020) Il Coronavirus in Italia si è diffuso principalmente attraverso le autostrade. È un’ipotesi al vaglio da tempo, ma ora è supportata anche da uno studio in via di pubblicazione e condotto da Marino Gatto del Politecnico di Milano. Gatto ha ricostruito la mappa del contagio in Italia: il virus si è diffuso in maniera rapidissima attraverso autostrade, ma anche ferrovie. Le scene delle stazioni piene e dei caselli autostradali assaltati nelle ore immediatamente successive agli annunci del governo relativi alle misure restrittive, sono solo una parte del problema. La mobilità è stata decisiva nella diffusione del COVID-19 e lo sarà altrettanto nella cosiddetta fase 2, quella che partirà presumibilmente il 4 maggio e che dovrà pian piano sbloccare l’Italia fino a riportarla in una situazione di normalità. Lo ... Leggi su blogo Pompeo : "Militari Usa a supporto dell'Italia contro il coronavirus"

Coronavirus - il messaggio dell'Oms all'Italia : "Buona Pasqua - grazie per gli sforzi che fate"

Coronavirus - Pasqua in lockdown : strade e città italiane deserte e silenziose - boom di controlli e multe (Di domenica 12 aprile 2020) Ilinsi è diffuso principalmente attraverso le. È un’ipotesi al vaglio da tempo, ma ora è supportata anche da uno studio in via di pubblicazione e condotto da Marino Gatto del Politecnico di Milano. Gatto ha ricostruito la mappa delin: il virus si è diffuso in maniera rapidissima attraverso, ma anche ferrovie. Le scene delle stazioni piene e dei caselli autostradali assaltati nelle ore immediatamente successive agli annunci del governo relativi alle misure restrittive, sono solo una parte del problema. La mobilità è stata decisiva nella diffusione del COVID-19 e lo sarà altrettanto nella cosiddetta fase 2, quella che partirà presumibilmente il 4 maggio e che dovrà pian piano sbloccare l’fino a riportarla in una situazione di normalità. Lo ...

lorepregliasco : Perché in Germania ci sono molti meno morti che in Italia? Perché hanno gestito il #coronavirus molto meglio di noi… - Rinaldi_euro : NE PRENDIAMO ATTO!!! Coronavirus: Marattin, 'Gualtieri ha ottenuto Mes senza condizioni, Parlamento discuta' - Fort… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Trump pubblica un decreto per aiutare l'Italia #coronavirus - Uomodellospazi1 : RT @RadioSavana: Questi sono i video che ci piacciono, nulla di artefatto, momenti rubati di quotidianità di chi con onore serve l'Italia.… - attilioc39 : RT @jack_piccardo: ECCO CHE ARRIVANO ALTRI CLANDESTINI. CON L'ITALIA IN PIENA EMERGENZA CORONAVIRUS E LE IMPRESE E LE FAMIGLIE ITALIANE AL… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus in Italia, 156.363 casi positivi e 19.899 morti. Il bollettino del 12 aprile Corriere della Sera Coronavirus task force, lo psichiatra Starace "Misurerò la febbre psicologica dell’Italia"

Modena, 12 aprile 2020 - C’è anche uno psichiatra nel Comitato di esperti del Consiglio dei ministri, la task force guidata da Vittorio CoIao che ieri si è riunita (in videoconferenza) per la prima ...

Covid-19, MIT proroga a 3 maggio restrizione mobilità persone

all'emergenza sanitaria da Covid-19 e per contrastare la diffusione della malattia. La Ministra Paola De Micheli ha firmato, di concerto col Ministero della Salute, il Decreto che prolunga l'efficacia ...

Modena, 12 aprile 2020 - C’è anche uno psichiatra nel Comitato di esperti del Consiglio dei ministri, la task force guidata da Vittorio CoIao che ieri si è riunita (in videoconferenza) per la prima ...all'emergenza sanitaria da Covid-19 e per contrastare la diffusione della malattia. La Ministra Paola De Micheli ha firmato, di concerto col Ministero della Salute, il Decreto che prolunga l'efficacia ...