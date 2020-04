Trono Over, Ida a Gemma Galgani: “Quando non vedi la tua best da mesi…” (Di sabato 11 aprile 2020) Trono Over, Ida Platano condivide sui social la nostalgia per Gemma Galgani: “Quando non vedi la tua best da mesi e Conte prolunga la quarantena” Non è una novità che Ida Platano e Gemma Galgani si considerino migliori amiche. La loro grande affinità è nata nell’esperienza comune al Trono Over di Uomini e Donne, ma ormai ha scavalcato i confini della televisione per prendere parte della loro vita di tutti i giorni. Questa volta ne hanno dato dimostrazione sui social. E’ stata Ida a voler inviare un messaggio speciale all’amica, nel giorno in cui si festeggia Santa Gemma Galgani. Attraverso una storia sul suo profilo Instagram, la Platano ha condiviso un video in cui lei e Gemma si abbracciano a Temptation Island Vip, commentando: Quando non vedi la tua best da mesi e Conte prolunga la quarantena. In sottofondo passa Potremmo ... Leggi su lanostratv ‘Trono over’ - Gemma Galgani racconta come sta trascorrendo la quarantena e lancia una stilettata a Giorgio Manetti

Trono Over - Pamela Barretta torna ad attaccare Stefano Torrese : lo sfogo

Trono Over : Pamela Barretta ed Enzo Capo Di Nuovo Insieme! (Di sabato 11 aprile 2020), Ida Platano condivide sui social la nostalgia per: “Quando nonla tuada mesi e Conte prolunga la quarantena” Non è una novità che Ida Platano esi considerino migliori amiche. La loro grande affinità è nata nell’esperienza comune aldi Uomini e Donne, ma ormai ha scavalcato i confini della televisione per prendere parte della loro vita di tutti i giorni. Questa volta ne hanno dato dimostrazione sui social. E’ stata Ida a voler inviare un messaggio speciale all’amica, nel giorno in cui si festeggia Santa. Attraverso una storia sul suo profilo Instagram, la Platano ha condiviso un video in cui lei esi abbracciano a Temptation Island Vip, commentando: Quando nonla tuada mesi e Conte prolunga la quarantena. In sottofondo passa Potremmo ...

arielfIaubert : a voi non manca il trono over? a me sì - EpicImd : Quanto ci manca Gemma e il trono over ?? - leevii__ : Ti piacciono gli over 40? — nel senso il trono di Maria De Filippi? - infoitcultura : Trono Over, Pamela Barretta torna ad attaccare Stefano Torrese: lo sfogo - infoitcultura : ‘Trono over’, Gemma Galgani racconta come sta trascorrendo la quarantena e lancia una stilettata a Giorgio Manetti -