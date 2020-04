Linea Verde, Daniela Ferolla fa un appello a Italia Si: “C’è bisogno…” (Di sabato 11 aprile 2020) Daniela Ferolla, Linea Verde Life. L’appello a Italia Si: “Le aziende Italiane hanno bisogno di noi” Anche Daniela Ferolla, conduttrice di Linea Verde Life, ha fatto gli auguri di buona Pasqua a tutti i telespettatori Rai, ma ci ha aggiunto un tocco tutto suo infatti ha fatto un appello ed una riflessione molto toccanti. La Ferolla ci ha ricordato di comprare e mangiare solo cibo Italiano in particolar modo in questo periodo in cui siamo tutti in difficoltà. Il nostro Paese sta attraversando una crisi che tocca più aspetti ma quella che risulta più a rischio sarebbe proprio l’economia. La Ferolla è una gran fautrice del made in Italy e di tutta l’Italia, questo lo sa chi segue la trasmissione Linea Verde Life nella quale, insieme a Marcello Masi, ci mostra le prelibatezze Italiane e tutto ciò che sta dietro alla loro ... Leggi su lanostratv Linea Verde sospesa. Beppe Convertini-Ingrid Muccitelli in onda… da casa!

Sono state interrotte le registrazioni delle nuove puntate di Linea Verde, ovviamente a causa dell’emergenza coronavirus. Il programma condotto da Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli, con la ...

