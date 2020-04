Comune di Salerno, completate le operazioni di consegna dei buoni spesa (Di sabato 11 aprile 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Sono state completate nel corso della giornata odierna le operazioni di consegna dei buoni spesa previsti a favore delle persone e delle famiglie in gravissime condizioni sociali ed economiche in conseguenza dell’emergenza Coronavirus. Sono stati consegnati al domicilio dei 2803 beneficiari buoni spesa per un complessivo importo di 582.600,00 euro. Il Comune di Salerno è riuscito così nel suo intento di assicurare la consegna entro la Pasqua per garantire aiuto solidale ai concittadini. Gli esclusi, a partire da martedì, saranno contattati dal Settore Politiche Sociali del Comune di Salerno per approfondire gli aspetti della loro posizione ed eventualmente procedere a successive assegnazioni. Lo Stesso avverrà per le circa 500 pratiche incomplete. L’intera operazione è stata seguita direttamente ... Leggi su anteprima24 Comune di Salerno - intitolazione di una strada a Nilde Iotti

