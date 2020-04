Atalanta | Gomez | «Sarà difficile allenarsi con 30 gradi»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 11 aprile 2020) Papuparla della possibilità di concludere il campionato in estate: ecco le parole dell'argentino dell'Papuvede delle difficoltà nel finire la stagione in estate. Ecco le parole dell'argentino dell'in diretta su Facebook. All'orizzonte problemi di caldo eccessivo, tra allenamenti e partite in tempi serrati. «Quando riprenderemo a lavorare sul campo, dopo più di due mesi senza nemmeno una partitella, sarà dura. Se si torna a giocare, saràanchein estate, con 30, perché non ci siamo abituati».