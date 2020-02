Coronavirus, per gli esperti l’epidemia è cominciata in Cina già a metà novembre (Di venerdì 28 febbraio 2020) Secondo una ricerca genetica condotta dal Politecnico di Zurigo (Eth) sotto la guida della biologa computazionale Tanja Stadler, l'epidemia di Coronavirus sarebbe cominciata in Cina, poi diventato epicentro dell'emergenza, almeno dalla metà dello scorso mese di novembre: "Escludiamo con un'altissima probabilità che il virus circoli nell'uomo da prima di questo momento". Leggi su fanpage

matteorenzi : Per favore, siamo seri. Basta retroscena, basta gossip, basta chiacchiericcio. Ho chiesto dal giorno1 di smettere… - stanzaselvaggia : Comunque Matteo Salvini deve fare il tampone per il #coronavirus e isolarsi finché non ha il risultato. - matteorenzi : Per il sesto giorno consecutivo ribadisco lo steso concetto: la politica stia in quarantena. No gossip, no polemich… -