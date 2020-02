Tra Pago e Serena Enardu volano coltelli nella casa del GF VIP dopo le parole di Pedro: pace ritrovata a rischio (Di martedì 11 febbraio 2020) Ampio spazio della puntata del Grande Fratello VIP 4 come sempre dedicata a Serena Enardu e Pago. Questa volta però niente filmati al miele per i due ma solo un confronto molto forte tra Pago e suo fratello Pedro che già via social e tramite giornali aveva fatto ben capire che il ritorno di fiamma, non era a lui cosa gradita. E ha chiaramente le sue motivazioni per non credere che questo fosse il momento giusto e il modo giusto. Il fratello di Pago infatti è convinto che tra i due le cose si possano anche risolvere ma Serena non sarebbe dovuta entrare nel gioco. Quello che però stupisce molto, sono le risposte di Pago che continua a dire di averlo voluto lui, come se sia stato lui a chiedere al Grande Fratello di avere Serena in casa, considerazioni che al pubblico a casa, sempre più confuso, non convincono. Tra le altre accuse mosse dal fratello di Pago a Serena c’è quella di ... ultimenotizieflash

