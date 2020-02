Tempesta Ciara, è allerta meteo: morta una donna a Sondrio (Di martedì 11 febbraio 2020) Anche l’Italia si ritrova a dover fare i conti con la Tempesta Ciara, che sta flagellando gran parte del continente. Tra ieri e oggi sono numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco per alberi abbattuti e altri disagi. Il forte vento ha provocato anche vittime in altri Paesi. La Tempesta Ciara devasta l’Europa Gli esperti del meteo ne temevano gli effetti e a ragione: negli ultimi giorni l’Europa sta facendo i conti con una fortissima perturbazione, una di quelle talmente grandi da avere anche un nome proprio. La Tempesta Ciara ha iniziato ad abbattersi sul Regno Unito, per poi spostarsi verso il centro del continente. Il suo passaggio è caratterizzato da venti forti, oltre 150 km/h, brusco calo delle temperature e neve a bassa quota. Numerose fonti riportano che la Tempesta Ciara sta provocando parecchi danni in Valle d’Aosta e anche in altre regioni. La potente ... thesocialpost

SkyTG24 : La tempesta #Ciara, arrivata dall'Atlantico, ha colpito anche i Paesi Bassi, costringendo a diramare un'allerta ara… - SkyTG24 : La tempesta Ciara, che sta flagellando in queste ore l’Europa settentrionale, ha raggiunto anche #Londra causando m… - Agenzia_Ansa : Prima vittima in Gran Bretagna per il passaggio della tempesta Ciara. Un cinquantottenne è stato schiacciato da un… -