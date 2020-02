Raffaele Carlino, il presidente e un’altra idea di Napoli. Dibattito al Gambrinus (Di martedì 11 febbraio 2020) Un Dibattito su Napoli e sulla napoletanità come fattore vincente, sulle sfide, sulle potenzialità e sui valori del capoluogo campano e dei suoi abitanti. Un incontro che prende spunto dal libro “Raffaele Carlino. Il presidente” realizzato dai giornalisti Enzo Agliardi e Serena De Simone sulla vita imprenditoriale, professionale e personale di Raffaele Carlino, presidente di Carpisa, azienda di successo internazionale, e della squadra di calcio Napoli femminile Carpisa Yamamay: è l’iniziativa “un’altra idea di Napoli”, in programma mercoledì’ 12 febbraio (ore 17,30) presso il Gran Caffè Gambrinus (via Chiaia 1, Napoli). Al Dibattito, coordinato dal direttore di Retenews24 Lorenzo Crea, parteciperanno oltre al presidente di Carpisa Raffaele Carlino e agli autori del libro Enzo Agliardi e Serena De Simone, il presidente di Pianoforte Holding (gruppo che controlla i marchi Carpisa, ... ildenaro

