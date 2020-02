Più morti che nati: in un anno ci sono 212mila italiani in meno (Di martedì 11 febbraio 2020) Secondo l'Istat si tratta del più basso livello di ricambio naturale mai espresso dal Paese dal 1918. Nel 2019 record... today

carlaruocco1 : La memoria dei morti è sacra, in ogni caso. Nessuna ideologia può giustificare le atrocità delle #foibe, ma questa… - fattoquotidiano : Coronavirus, più di mille morti, più della Sars. Primo caso in California. Di Maio: “300 milioni di euro per sosten… - matteosalvinimi : Siamo nei primissimi giorni di febbraio e gli sbarchi sono già 409, contro i 60 registrati in tutto febbraio 2019.… -