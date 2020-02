Per mesi abusa sessualmente di 12 bimbe a scuola: bidello condannato a 42 anni (Di martedì 11 febbraio 2020) Per oltre due mesi ha abusato sessualmente di almeno dodici bambine, L'orco aveva la mansione di custode del collegio dove ha compiuto questi orribili atti. Un bidello è stato condannato da poche ore dal tribunale spagnolo a 42 anni di carcere. L'orribile vicenda arriva dalla Spagna con precisione dall'enclave di Ceuta. Le vittime delle violenze sessuali sono piccole alunne tra i 6 e i 10 anni, frequentavano il collegio Lope de la Vega. A l'orco, un 52enne è stato contestato un periodo di abusi ai danni di queste 12 bimbe tea il 2017 e 2018 quando il custode era dipendente della struttura scolastica che frequentavano le stesse bambine. Continua… L'orco è andato avanti con i suoi abominevoli abusi ai danni delle piccole allieve indisturbato, senza che nessuno si accorgesse di nulla. Ma, a mettere fine alle violenze del custode è stato il racconto di una bambina che ha fato partire ... howtodofor

