Municipio II: Villa Mercede sta crollando ma dal Comune arriva solo arroganza (Di martedì 11 febbraio 2020) Roma – “Ormai siamo arrivati al ventesimo mese dal crollo del muro di cinta di Villa Mercede (lato Via dei Marrucini). Oltre al nulla fare ad opera delle istituzioni chiamate ad intervenire, riscontriamo l’inaudito silenzio sulle nostre richieste ad intervenire da parte di Sovrintendenza capitolina e dipartimenti di Roma Capitale. Come se non bastasse, oltre alla presa in giro dei cittadini, queste ‘autorevoli’ istituzioni ci hanno fatto spendere 40mila euro dei soldi municipali per perimetrare la strada e riaprirla ad una carreggiata. Un fatto che risulta odioso alla luce dell’inerzia manifestata da questi signori”. Lo scrive su Facebook l’assessore all’Ambiente, Verde e Sport del II Municipio di Roma, Rino Fabiano. “Autobus deviati, circolazione precaria, Villa impraticabile… Tutto cio’ non basta a questi ... romadailynews

Roma_H_24 : Villa Massimo, il Municipio: 'Ecco cosa abbiamo fatto per la Casina dei Pini' - - Roma_H_24 : Villa Massimo, il Municipio: 'Ecco cosa abbiamo fatto per la Casina dei Pini' - -