Juve Brescia, biancoblù in campo: Balotelli ok, Romulo in dubbio (Di martedì 11 febbraio 2020) Juve Brescia si avvicina, sarà una sfida importantissima per entrambe le squadre. Allarme rientrato per Mario Balotelli, in dubbio Romulo (Patrick Iannarelli, inviato a Brescia) – La squadra di Diego Lopez tornerà ad allenarsi per la sentitissima sfida con la Juventus. Nella giornata di ieri allenamento soltanto per chi non è sceso in campo, oggi gruppo al completo sui campi del centro sportivo di Torbole. Allarme rientrato per Mario Balotelli, l’attaccante biancoblù ha subito un trauma al polpaccio durante la sfida con l’Udinese. Per il momento nessuna conseguenza, sarà a disposizione per il match contro i bianconeri. Da verificare le condizioni di Romulo, non convocato per il match interno con i friulani. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

