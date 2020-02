Il programma delle Sardine: debellare il virus della rincorsa al consenso (Di martedì 11 febbraio 2020) In pochi mesi hanno conquistato la scena politica, posto sul tappeto la necessità di normalizzazione della politica e del linguaggio, sono stati determinanti per la sconfitta della Lega in Emilia romagna Oggi sono esposti ad attacchi distruttivi dei media e dei cavalli di Troia che si sono insinuati nel Movimento. Sono attacchi che si ripeteranno, domani e dopodomani, ad ogni piccolo errore in cui fatalmente incorreranno per le difficoltà di un'impresa impossibile quale è quella della (...) - Tribuna Libera / No Home feedproxy.google

reportrai3 : Premio speciale della giuria all’intera redazione del programma #Report per il complesso delle inchieste trasmesse:… - AnnalisaChirico : La foto delle Sardine con i Soros e i Benetton? Nessuno scandalo, sono interni al sistema, fiancheggiatori del sist… - SoccorsiG : Di certo era il programma di “Scherzi a parte”, con delle risposte simili da uno che vorrebbe governare il Paese, n… -