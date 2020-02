Gilles Rocca a Vieni da me, è il bellissimo di Sanremo 2020 ma lui è molto di più (Foto) (Di martedì 11 febbraio 2020) Nel momento in cui a Sanremo 2020 tutti cercavano Bugo la regia ha inquadrato lui, Gilles Rocca, ma il nome del bellissimo ragazzo apparso per pochi attimi in mondovisione lo conosciamo tutti solo adesso. Il web all’istante è impazzito per lui e oggi ospite a Vieni da me è pronto a fare innamorare tantissime donne. Attore, regista e modello, Gilles Rocca è molto di più che “bono”. Sui social gira anche il video di Gilles che ha trovato Bugo, tutti pazzi anche per quei pochi secondi di simpatia per sciogliere una tensione che non fa bene a nessuno. Jeans e t-shirt nera, lui è il bel ragazzo che nella confusione del momento sul palco si chiedeva se fosse uno scherzo o tutto vero, che è andato a cercare il non più amico di Morgan, che da anni è presenza fissa sul palco dell’Ariston. A Sanremo si occupa dell’orchestra, di tutti gli ospiti, dei movimenti sul palco, questo per contribuire con ... ultimenotizieflash

AnnaritaMG : Gilles Rocca, Antonio Mezzancella. Bonaggine ne abbiamo? #vienidame - tartar1000 : Raga ma vogliamo parlare di Gilles Rocca , il fonico del festival di Sanremo ?? - SimonaBellone : @LindaGastaldi Attore Gilles Rocca di Roma oggi a #VieniDaMe #Rai1 -