Così la cannabis ci può rendere più inclini a formare falsi ricordi (Di martedì 11 febbraio 2020) (foto: Helen H. Richardson/MediaNews Group/The Denver Post via Getty Images) Un ricordo non è per forza un’esperienza passata reale. La nostra memoria, infatti, è più un riadattamento soggettivo di ciò che possiamo pensare sia la verità e che può, quindi, generare i cosiddetti falsi ricordi. Ma è ancora più difficile ricordare la realtà, quando si è sotto l’effetto della cannabis e, in particolare, del suo ingrediente psicoattivo, il Thc, già noto per danneggiare la memoria a lungo termine. A evidenziare ora questo legame tra falsi ricordi e cannabis è uno studio dei ricercatori dell’università di Maastricht, nel Paesi Bassi, che sulle pagine di Proceedings of National Academy of Sciences hanno dimostrato come la cannabis giochi un ruolo fondamentale nella formazione dei falsi ricordi, aumentando costantemente la suscettibilità delle persone a formarne sempre di ... wired

