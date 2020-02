Caporalato, tre arresti a Foggia: ecco come vivevano i braccianti. Il cartello di minaccia ai lavoratori: “Chi va via deve tornare in Marocco” (Di martedì 11 febbraio 2020) Costringevano i braccianti a lavorare anche più di dieci ore al giorno, in condizioni disumane, per una paga ben al di sotto delle retribuzioni minime di legge. Per questo tre titolari di due aziende agricole nel Foggiano, Perugino Libero di Foggia e Ortofrutta De Martino, di Zapponeta, sono stati arrestati con l’accusa di sfruttamento sono state arrestate con l’accusa a vario titolo di sfruttamento del lavoro, intermediazione illecita e false dichiarazioni all’Inps. Nell’ambito della stessa operazione antiCaporalato, condotta dai Carabinieri, sei persone sono state raggiunte da ordinanze di custodia cautelare, tra cui i tre titolari delle due imprese. Inoltre, tre ‘caporali’ (due marocchini e un cittadino della Guinea) sono tuttora ricercati nei rispettivi Paesi di origine e per loro verrà spiccato un mandato di arresto internazionale. I carabinieri hanno ... ilfattoquotidiano

