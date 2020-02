Avellino, incendio in una palazzina del centro: pompieri salvano una donna dalle fiamme (Di martedì 11 febbraio 2020) Una donna di 90 anni è stata salvata da un incendio nel proprio appartamento su via Pionati, ad Avellino, al secondo piano di un condominio. La donna non è rimasta ferita o intossicata: i vigili del fuoco l'hanno affidata ai sanitari del 118 intervenuti sul posto. Le fiamme sono partite dalla cucina. fanpage

