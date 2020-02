Wanda Nara, la famiglia si allarga: «E’ un maschietto». Tutta la verità (Di lunedì 10 febbraio 2020) Wanda Nara attende un nuovo figlio? La famiglia si allarga? La show girl argentina e agente del marito calciatore Mauro Icardi, ex Inter e oggi attaccante del Paris Saint Germain, è incinta? La recente uscita sui social ha emozionato i suoi fan, la sua ultima Stories su Instagram è stata davvero una sorpresa. Un annuncio clamoroso che ha lasciato senza parole i follower: ‘E’ un maschietto’. Il lieto annuncio ha fatto subito pensare a un fiocco azzurro in casa Nara-Icardi. Ma cosa c’è di vero dietro questa storia su Instagram? Ecco Tutta la verità ricostruita da leggo.it. Se in molti avevano sperato nella sesta gravidanza della procuratrice di Icardi, ne rimarranno delusi. Ecco il reale motivo dell’annuncio. Ad allargare la famiglia ci hanno pensato sua sorella Zaira, anche lei protagonista spesso sui social, e suo cognato Jackob che proprio poche ore fa hanno dato alla luce ... attualitavip.myblog

