Venerdì 13: Jason Voorhees rende indimenticabile il compleanno di un suo giovane fan! (Di martedì 11 febbraio 2020) Un ragazzino di nome Carter ha realizzato il suo sogno e per il compleanno ha incontrato Jason Voorhees, il villain di Venerdì 13. Incontrare Jason Voorhees era il sogno di un ragazzino chiamato Carter che, per il suo compleanno ha visto realizzare questo suo desiderio grazie alla collaborazione del padre. Sam Murphy, come rivela il sito GeorgeTakei.com, ha infatti assunto un artista specializzato in effetti speciali per interpretare l'iconico personaggio dei film horror e gli ha chiesto di andare a prendere Carter, che soffre di disturbo da deficit di attenzione/iperattività, a scuola. L'uomo, ovviamente, ha seguito l'incontro del ragazzino con l'iconico personaggio di Venerdì 13. Sam ha raccontato: "Si è trattata di un'esperienza davvero positiva. Stava camminando per la strada tenendo per mano ... movieplayer

