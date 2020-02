Traffico Roma del 10-02-2020 ore 18:30 (Di lunedì 10 febbraio 2020) UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA VIA LAUENTINA E LA VIA DEL MARE, RALLENTAMENTI PER Traffico ANCHE IN ESTERNA TRA LA PONTINA E Roma SUD. TRAFFICATA LA VIA CASSIA CON CODE TRA IL RACCORDO E GROTTAROSSA IN ENTRATA IN CITTA’ E TRA VIA MASSAROSA E GROTTAROSSA IN USCITA DA Roma. RALLENTAMENTI IN VIA DELLA CAMILLUCCIA DA VIA EDOMONDO DE AMICIS A VIA STRESA IN DIREZIONE DI PIAZZA DEI GIUOCHI DELFICI. UN INCIDENTE RALLETNA IL Traffico IN VIALE PARIOLI IN PROSSIMITA’ DI VIA NINO OXILIA. RALLENTAMENTI E CODE IN VIA DEL FORO ITALICO TRA VIA DI TRO DI QUINTO E VIALE DELLA MOSCHEA VERSO SAN GIOVANNI. SI STA’ IN FILA PER UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA LA TANGENZIALE EST E VIA DEI FIORENITNI IN DIREZIONE DEL RACCORDO. TRAFFICATA LA VIA PRENESTINA CON RALLENTAMENTI IN USCITA DA Roma DAL RACCORDO A TORRENOVA. UN CORTEO, TRA BREVE, ... romadailynews

