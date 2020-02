Traffico Roma del 10-02-2020 ore 17:00 (Di lunedì 10 febbraio 2020) UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE LUNGOL LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA VIA LAUENTINA E LA VIA DEL MARE, RALLENTAMENTI PER Traffico ANCHE IN ESTERNA TRA LA PONTINA E Roma SUD. TRAFFICATA LA VIA CASSIA CON CODE TRA IL RACCORDO E GROTTAROSSA IN ENTRATA IN CITTA’ E TRA VIA MASSAROSA E GROTTAROSSA IN USCITA DA Roma. RALLENTAMENTI IN VIA DELLA CAMILLUCCIA DA VIA EDOMONDO DE AMICIS A VIA STRESA IN DIREZIONE DI PIAZZA DEI GIUOCHI DELFICI. ANCORA CHIUSA AL Traffico VIA TIBURTINA IN DIREZIONE CENTRO TRA VIA DEI DURANTINI E VIA VINCENZO MORELLO PER CONSENTIRE LA PULIZIA DI UNA PERICOLOSA MACCHIA D’OLIO SULLA STRADA . IL Traffico E’ DEVIATO SULLA CORSIA CENTRALE ,CI SONO CODE A PARTIRE DA VIA DIEGO ANGELI. AI PARIOLI PER LAVORI STRAORDINARI CHIUSA VIA TOMMASO SALVINI TRA VIA ETTORE PETROLINI E PIAZZA DELLE MUSE. INOLTRE E’ ISTITUITO IL SENSO UNICO DI MARCIA DA VIA PETROLINI A ... romadailynews

