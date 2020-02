Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Kelly Marie Tran commenta la sua presenza limitata (Di martedì 11 febbraio 2020) Kelly-Marie Tran ha commentato quanto accaduto a Rose in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, l'ultimo capitolo della trilogia. Kelly Marie Tran ha finalmente commentato le poche scene che la vedono protagonista in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, l'ultimo capitolo della nuova trilogia cinematografica che è stato diretto da J.J. Abrams. L'interprete di Rose ha infatti parlato della presenza limitata del suo personaggio, sottolineando che non ha alcun rancore nei confronti del regista. Kelly Marie Tran ha dichiarato: "Penso di essere semplicemente stupita da come J.J. Abrams sia riuscito con Star Wars: L'Ascesa di Skywalker a concludere tutte queste incredibili storie. C'erano così tanti personaggi e in fondo ho avuto l'opportunità di far parte di qualcosa di molto più ... movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Kelly Marie Tran commenta la sua presenza limitata… - DawkinsMisty : Pinuccia qui sta facendo il cosplay rivisitato di Padme di star wars. #LAmicaGeniale - ali_stefa : @nadiahach2 Non ti preoccupare, ti capisco...Per l’anniversario sto facendo, in una lavagna di sughero, alcune nost… -