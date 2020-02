“Scoppio a piangere per Maria De Filippi…”: la commovente confessione sulla conduttrice [FOTO] (Di lunedì 10 febbraio 2020) La confessione di Platinette su Maria De Filippi Da un mese esatto nel sabato sera di Canale 5 va in onda C’è Posta per Te. Guardando il people show di Maria De Filippi si ha la possibilità di ridere, riflettere e soprattutto piangere per le storie che vengono raccontate. Poi la conduttrice pavese è molto abile a sbrogliare delle matasse familiari e fare delle sorprese coinvolgendo personaggi famosi. Nella sua storica rubrica ‘I protagonisti della Tv’, curata dal magazine Nuovo Tv di Signoretti, Mauro Coruzzi in arte Platinette ha detto la sua sul programma campione d’ascolti della rete ammiraglia Mediaset. Secondo lo speaker radiofonico la moglie di Maurizio Costanzo è una grande maestra nel scatenare emozioni ai telespettatori. Per questo motivo Coruzzi ha detto che la De Filippi il sabato sera lo fa sempre scoppiare di piangere e ormai non si asciuga più le ... kontrokultura

