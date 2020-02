Scherma, Coppa del Mondo 2020: pass olimpico per i quartetti azzurri della spada. Deludono i fiorettisti a Torino (Di lunedì 10 febbraio 2020) E’ stato un fine settimana in chiaroscuro per la Scherma italiana. Ci si attendeva molto dal fioretto femminile e maschile di scena a Torino nella tappa di Coppa del Mondo. Unica soddisfazione la prestazione di Alice Volpi, salita sul terzo gradino del podio tra le donne. Al maschile Alessio Foconi è stato il migliore degli azzurri eliminato ai quarti di finale. Nella tappa di casa deludono Arianna Errigo ed Elisa Di Francisca che si sono fermate ai quarti finale sconfitte rispettivamente dalla vincitrice della manifestazione la francese Ysaora Thibus (15-13) e dall’altra finalista la statunitense Lee Kiefer (15-6). Sono state eliminate al secondo turno, invece, Martina Batini, Erica Cipressa e Martina Sinigalia. Tra gli uomini, come detto, il migliore è stato Foconi arrivato ai quarti. Si è fermata agli ottavi, invece, l’avventura di Guillaume Bianchi sconfitto dallo ... oasport

