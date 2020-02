Riforma pensioni, ultimissime da Proietti post incontro su quota 41 e flessibilità (Di lunedì 10 febbraio 2020) Gli occhi sono tutti puntati sull’incontro odierno tra Governo e sindacati, l’appuntamento di oggi, così come calendarizzato é quello che più preme i lavoratori in attesa di una Riforma delle pensioni, infatti il tema cardine é la flessibilità in uscita. Abbiamo subito voluto interfacciarci con Domenico Proietti, segretario confederale della Uil, che al termine dell’incontro ci ha gentilmente rilasciato queste dichiarazioni in esclusiva su quanto é emerso dal tavolo di confronto. pensioni 2020, ultimissime Governo-sindacati: parla Proietti Gentilissimo Domenico Proietti, cosa é emerso oggi a seguito dell’incontro col Governo? Quali sono state le vostre richieste? Nell’incontro di oggi con il governo abbiamo ribadito l’esigenza di introdurre una flessibilità di accesso alla pensione più diffusa. Dopo L’ape sociale e quota 100 è necessario dare ... pensionipertutti

CatalfoNunzia : Oggi al @MinLavoro abbiamo avviato il primo dei cinque tavoli di confronto coi sindacati sulla riforma delle pensio… - FiorellaAmoruso : RT @AlessandroCere7: ' Viviamo in un momento storico ' L'Opera Nazionale di #Lyon si è mobilitata contro la riforma delle pensioni e canta… - MysteryFaith424 : RT @AlessandroCere7: ' Viviamo in un momento storico ' L'Opera Nazionale di #Lyon si è mobilitata contro la riforma delle pensioni e canta… -