Perchè il taglio dei parlamentari è contro la democrazia (Di lunedì 10 febbraio 2020) Avvicinandosi la data del referendum confermativo fissata al 29 marzo una tempesta di idee e sensazioni ci assale e assale chi come me considera il sistema della democrazia parlamentare costituzionale rappresentativa sotto assedio e sotto scacco ad opera di una oligarchia poco rispettosa del principio di separazione dei poteri, argine e garanzia democratica contro abusi e derive illiberali posto dai padri costituenti usciti dalla durissima esperienza della seconda guerra mondiale e dei regimi nazifascisti.Tutti dicono a ragione secondo una sondaggistica forse addomesticata e comunque raccogliendo un moto di indifferenza quando non anche di insofferenza per le caste in cui si identificano i parlamentari, che l’esito sarà scontato e che il sì prevarrà con larghezza. In realtà sono molto dubbioso sulle possibilità in concreto di una vittoria del no ... huffingtonpost

