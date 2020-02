Lutto per Teresa Langella, addio all’adorato nonno (Di lunedì 10 febbraio 2020) Questo articolo Lutto per Teresa Langella, addio all’adorato nonno è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Grave Lutto in famiglia e perdita per Teresa Langella. L’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ ha infatti perso il suo adorato nonno. Brutta notizia per Teresa Langella. Con un messaggio postato sulle storie di Instagram, l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ ha dovuto dire addio al suo adorato nonno, che si è spento nella mattinata … youmovies

PaolaTavernaM5S : Esprimo il mio cordoglio alle famiglie dei macchinisti morti nel deragliamento del #frecciarossa avvenuto vicino… - davidbmetcalfe : RT @marianotomatis: 'Il paradiso in Realtà Virtuale' Può la realtà virtuale venirci in aiuto per rielaborare un lutto? A distanza di due se… - marianotomatis : 'Il paradiso in Realtà Virtuale' Può la realtà virtuale venirci in aiuto per rielaborare un lutto? A distanza di du… -