Le previsioni meteo di martedì 11 febbraio (Di lunedì 10 febbraio 2020) Le previsioni meteo di martedì 11 febbraio – Cielo sereno o poco nuvoloso al Nord. Al Centro ampi soleggiamenti su quasi tutto il settore. Al Sud nuvole e rovesci sparsi sul versante tirrenico. Le previsioni meteo di martedì 11 febbraio – Condizioni in deciso miglioramento sulle regioni italiane con ampi soleggiamenti che interesseranno quasi tutta la penisola. Nuvole sparse sui rilievi principali e sulle regioni tirreniche meridionali. Nord – Cielo sereno o poco nuvoloso, addensamenti sulle Alpi Condizioni in miglioramento sulle regioni settentrionali dove il tempo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Le temperature faranno registrare un deciso aumento con le massime che raggiungeranno i 19 gradi. Centro – Cielo sereno anche sulle regioni centrali con ampi soleggiamenti su quasi tutto il settore Cielo sereno o poco nuvoloso anche sulle

