Dopo Merkel il vuoto (Di lunedì 10 febbraio 2020) Angela Merkel si dice “rammaricata” per le dimissioni di Annegret Kramp-Karrenbauer dalla leadership della Cdu. Pare che il passo indietro della (ex) ‘delfina’ sia stata una sorpresa anche per la stessa Cancelliera, almeno nei tempi e modi. Non nella sostanza. Perché le dimissioni di Akk dalla leadership del partito squarciano il velo su quanto si sapeva già: Dopo Merkel, il partito dei cristiano-democratici, perno della stabilità politica in Germania anche in tempi di GrosseKoalition, è affacciato sul vuoto. Per le elezioni dell’anno prossimo non c’è un candidato o una candidata in grado di eguagliare Merkel, Cancelliera da 15 anni. Nemmeno Akk. Da oggi si allungano ombre sulla stabilità politica in Germania e sulla stessa Unione Europea, finora guidata dal ruolo forte di Berlino e Parigi.Tutto da rifare, a ... huffingtonpost

Agenzia_Ansa : #Germania, erede #Merkel rinuncia a elezioni e guida Cdu La decisione dopo il caso alleanze in #Turingia #ANSA - extraterra62 : RT @HuffPostItalia: Dopo Merkel il vuoto - Linkiesta : Dopo il guaio della #Turingia, l’erede di Angela #Merkel ha deciso di rinunciare alla candidatura della Cancelleria… -