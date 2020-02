Coronavirus, i morti salgono a 910, oltre 40.000 contagiati. Due pazienti fuggono dalla quarantena a Hong Kong (Di lunedì 10 febbraio 2020) La chiusura temporanea dei voli diretti da parte dell'Italia irrita Pechino. La Cina auspica che l'Italia possa avere una valutazione "obiettiva, razionale e fondata sulla scienza" all'epidemia di Coronavirus nel Paese asiatico e che si trattenga dal prendere misure eccessive ilsecoloxix

