Barbara Alberti rischia la squalifica per bestemmia? Esplode la polemica - (Di lunedì 10 febbraio 2020) Serena Granato In un momento di relax condiviso con alcuni coinquilini, al Gf vip, Barbara Alberti ha riportato un'imprecazione rivolta a Dio, che in queste ore divide l'opinione del web A pochi minuti dall'inizio della messa in onda della nuova diretta del Grande Fratello vip, giunto quest'anno alla sua quarta edizione consecutiva, un concorrente del noto reality Mediaset fa discutere di sé. Si tratta di Barbara Alberti. La scrittrice, giornalista e ora gieffina originaria di Umbertide (Umbria, ndr) e classe 1943 è in queste ore al centro dell'attenzione mediatica, per via del racconto di un particolare aneddoto a cui si è lasciata andare nella Casa più spiata d'Italia. In un momento di relax condiviso allo spin-off del Gf dedicato ai vip, con i coinquilini Clizia Incorvaia, Paolo Ciavarro, Pago, Serena Enardu, Andrea Denver, si è, cioè, lasciata scappare un'inaspettata ... ilgiornale

