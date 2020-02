Austria, chiesto il processo per medico 57enne: è accusato di abusi sessuali su 109 ragazzi (Di lunedì 10 febbraio 2020) abusi sessuali nei confronti di 109 ragazzi, quaranta dei quali con meno di 14 anni. Al termine di un’indagine durata più di sei mesi, con queste accuse la procura di Wels, cittadina del Land dell’Alta Austria, ha chiesto il rinvio a giudizio per un urologo di 57 anni. Gli inquirenti, visto l’elevato rischio di recidiva, hanno anche chiesto per l’uomo il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario. Secondo una perizia l’uomo soffre infatti di un grave disturbo psichico. Il medico, secondo le indagine, ha abusato dei giovani pazienti durante tutta la sua attività, dal 2000 fino al gennaio 2019, quando la madre di un 15enne ha sollevato il caso. Per gli inquirenti, il medico ha compiuto abusi sessuali a Gmunden, Schörfling am Attersee, Vöcklabruck e anche in Egitto, quando avrebbe addirittura portato un dodicenne per ‘cure’ sul Mar Rosso. Tre delle ... ilfattoquotidiano

