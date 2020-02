Traffico Roma del 09-02-2020 ore 18:30 (Di domenica 9 febbraio 2020) BUONASERA DALLA REDAZIONE. PRUDENZA SUL TRATTO Roma-FIRENZE DELL’AUTOSTRADA DEL SOLE, DOVE A CAUSA DI UN INCIDETE, CI SONO CODE TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E PONZANO RomaNO, VERSO FIRENZE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, POSSIBILI RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO, TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. AUMENTO DEGLI SPOSTAMENTI, RISPETTO AL PRECEDENTE AGGIORNAMENTO, SULLA DIRAMAZIONE SUD, PER ENTRARE SUL GRA, A PARTIRE DA DOPO LO SVINCOLO DI TORRENOVA. SI VIAGGIA SENZA DISAGI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 E SU TUTTA LA TANGENZIALE EST. DOMANI, LUNED’ 10 FEBBARIO, AI PARIOLI PREVISTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE, LA CHIUSURA DI VIA TOMMASO SALVINI, TRA VIA ETTORE PETROLINI E PIAZZA DELLE MUSE. VIENE INOLTRE ADOTTATO IL SENSO UNICO TRA VIA PETROLINI E VIA ALAMANNO MORELLI. SONO PREVISTE DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS DELLA ZONA. ARRIVANO GLI EDITORS DI TOM SMITH ALL’ATLANTICO LIVE. LA BAND BRITANNICA ... romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 09-02-2020 ore 18:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 09-02-2020 ore 18:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - francescomila18 : RT @LorellaDArcang1: Lamentarsi...questo lo sport preferito: •Si lamentano che le strade sono piene di buche, poi vedono i cantieri per rif… -