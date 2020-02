Tempesta Ciara infuria sull'Europa

Monta l'allerta nel Nordper gli effetti della, abbattutasi su Francia, Inghilterra, Scozia, Irlanda e altrove. Piogge battenti e venti forti con punte a 160 Km/ora. Pesanti intoppi ai trasporti, con voli e treni cancellati e ritardi. Allarmi alluvioni per straripamenti di corsi d'acqua. A Parigi momentaneamente chiusa la Tour Eiffel. In Germania sospesa la circolazione dei treni a lunga percorrenza. Spinti dal vento gli aerei hanno percorso la tratta New York-Londra in 5 ore, un record.(Di domenica 9 febbraio 2020)