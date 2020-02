Si è rotta la scala mobile della fermata di Furio Camillo, a Roma (Di domenica 9 febbraio 2020) Nel tardo pomeriggio si è rotto un gradino di una scala mobile nella fermata Furio Camillo della Metro A di Roma. L'incidente, a quanto si apprende, non ha avuto conseguenze ne' feriti tra i passeggeri che in quel momento transitavano all'interno della stazione che resta aperta. agi

