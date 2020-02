Sanremo, finale col botto: 11,5 milioni di spettatori e 60,6% di share - (Di domenica 9 febbraio 2020) Michele Di Lollo Numeri in crescita rispetto allo scorso anno, quando il festival veniva condotto da Claudio Baglioni. Dati più alti dall’edizione del Sanremo 2002 Un altro festival se ne va. Con lui polemiche e tormentoni. Chiude però in grande stile. Un finale col botto. Sanremo termina con un boom di ascolti. È stato di 11 milioni 476mila spettatori e share del 60,6% l’ascolto medio della serata finale del Settantesimo Festival di Sanremo, in onda su Rai1. Lo scorso anno la media spettatori fu pari a 10 milioni 622mila e quella share 56,5%, quindi questa edizione si congeda con un risultato in crescita. La media share della serata finale è stata la più alta dal 2002. Ieri ha registrato il 60,6%, quell’anno la serata conclusiva del Sanremo, condotto da Pippo Baudo con Manuela Arcuri e Vittoria Belvedere, registrò il 62,66%. La serata finale, che ha incoronato vincitore ... ilgiornale

