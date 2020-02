San Prisco a lutto per Giuseppe e Salvatore, morti nell’incidente sulla Variante a Caserta (Di domenica 9 febbraio 2020) La piccola comunità di San Prisco sconvolta per l'incidente stradale nel quale hanno trovato la morte due giovani del territorio. Per Giuseppe Mingione, 19 anni e Salvatore Fusco, 24 anni non c'è stato scampo. Ora si attende l'esame autoptico necessario agli inquirenti che cercano di chiarire la dinamica dell'impatto, per poi fissare i funerali. fanpage

armandodbl : RT @corrierece: San prisco. Ecco chi sono i due ragazzi morti questa notte nell'incidente - - - cronacacaserta : San Prisco. Due giovani morti, si indaga su sorpasso azzardato - corrierece : San Prisco. Addio a Giuseppe e Salvatore: 'Ricorderemo sempre il tuo dolce sorriso' - - -