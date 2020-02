Napoli-Lecce 2-3: Azzurri ancora ko al San Paolo, tra Lapadula e polemiche (Di domenica 9 febbraio 2020) Il Napoli cade ancora al San Paolo (per la sesta volta in campionato), sconfitto per 3-2 dal Lecce. Troppe le disattenzioni difensive degli Azzurri, sempre pronta ad approfittarne la squadra di Liverani: copertina per Lapadula, autore di una doppietta. polemiche per un rigore non concesso da Giua a Milik. fanpage

sscnapoli : ?? #NapoliLecce, tornelli aperti dalle ore 12:00 ?? - OfficialUSLecce : #NapoliLecce #SerieATIM GOOOOL di Gianluca Lapadula! Lecce in vantaggio alla mezzora 1-0 per noi ?? il Tabellino… - OfficialUSLecce : #NapoliLecce #SerieATIM GOOOOL di Gianluca Lapadula! Lecce nuovamente avanti, dopo il pareggio del Napoli in avvio… -