L’editoria campana sta vivendo un Rinascimento. Ora è necessario fare un passo avanti (Di domenica 9 febbraio 2020) Nonostante i dati sulla lettura releghino la regione Campania agli ultimi posti per numero di libri letti, sta accadendo qualcosa di veramente incredibile alle pendici del Vesuvio. Senza ombra di dubbio nell’ultimo quinquennio L’editoria campana sta vivendo un Rinascimento che coinvolge case editrici e librerie, il tutto nel silenzio generale della stampa locale e nazionale. La regione Campania è l’unica regione del Centro Sud ad aver sviluppato e promosso, attraverso iniziative private, ben tre fiere editoriali che stanno riscuotendo successo in tutto lo Stivale, vedi Ricomincio dai Libri, l’Altra Galassia e Napoli Città Libro. Fiere che per numero di partecipanti e per programmi di prestigio hanno già di gran lunga superato consolidate fiere con alle spalle decenni di edizioni. La Campania ormai da diversi anni partecipa in massa alle più importanti manifestazioni editoriali ... ilfattoquotidiano

Noovyis : (L’editoria campana sta vivendo un Rinascimento. Ora è necessario fare un passo avanti) Playhitmusic - - TuttoQuaNews : RT @TutteLeNotizie: L’editoria campana sta vivendo un Rinascimento. Ora è necessario fare un passo avanti - ilfattoblog : L’editoria campana sta vivendo un Rinascimento. Ora è necessario fare un passo avanti -