Lazio, Inzaghi: «Rigore? Abbiamo meritato. Inter? Non siamo da meno» (Di domenica 9 febbraio 2020) Le parole di Simone Inzaghi, allenatore del Lazio, dopo la sfida contro il Parma: ecco le parole del tecnico biancoceleste Intervenuto a Sky Sport dopo la vittoria della Lazio in casa del Parma, Simone Inzaghi ha festeggiato i tre punti strappati dopo una partita difficile e dall’arbitraggio contestatissimo. «Abbiamo fatto una grande partita con un avversario non semplice. Unico neo non aver fatto il secondo gol che avrebbe congelato la partita. Vincere qui coi tifosi al seguito è una delle soddisfazioni che ci rimarranno. Risposte dalle riserve? Non ho mai avuto dubbi. E’ un piacere vedere allenarsi Jony, Marusic e Parolo, che è uno che dovrebbe giocare semplice. Marotta? Lo conosco bene, gli faccio i complimenti. Domenica sarà una bellissima partita contro una big, vedremo che succederà. Abbiamo dimostrato di non essere da meno. Con questo spirito possiamo andare avanti ... calcionews24

EnzoArlo29 : RT @MarcoReNer_azz: Se non mi dovessero dare un rigore come quello del Parma contro la Lazio faccio una strage...ma la Lazio del Piangina I… - MarcoReNer_azz : Se non mi dovessero dare un rigore come quello del Parma contro la Lazio faccio una strage...ma la Lazio del Piangi… - DiOlimpico : RT @Gazzetta_it: #ParmaLazio, #Inzaghi: “La mia Lazio è meravigliosa ma non parlo di scudetto” -