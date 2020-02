Ibrahimovic punge l’Inter: “Nel primo tempo non mi sono sembrati da secondo posto” (Di lunedì 10 febbraio 2020) L'attaccante svedese del Milan è stato uno dei protagonisti della notte di San Siro ma nonostante abbia firmato un gol e un assist i rossoneri hanno perso 4 a 2 in rimonta. Ibrahimovic è apparso piuttosto amareggiato nel post-partita e ai microfoni di Sky ha lanciato una frecciatina alla sua ex squadra: "Come l'ho vista? Nel primo tempo non mi sono sembrati da secondo posto". fanpage

