Diodato Diodato vince il Festival di Sanremo 2020. Nella sfida finale, il cantante ha avuto la meglio su Francesco Gabbani ed i Pinguini Tattici Nucleari, classificatisi rispettivamente secondo e terzi. Alla sua terza partecipazione al Festival di Sanremo, il cantante ha conquistato la vittoria con il brano Fai Rumore, in cui si racconta di silenzi ed incomunicabilità, ma anche di voglia di ritrovarsi e non smettere d'amare. Nell'evoluzione delle classifiche divulgate nel corso della kermesse, l'artista aveva sin da subito ottenuto il favore delle giurie, attestandosi tra i più votati. Poi la volata finale e la sfida con due contendenti altrettanto quotati. Con la vittoria al Festival, il cantante si aggiudica la possibilità di rappresentare l'Italia al prossimo Eurovision Song Contest, che si terrà che a Rotterdam il 12, 14 e 16 maggio.

stanzaselvaggia : Diodato ha una meraviglia di canzone. Una meraviglia di voce. È il mio preferito e se non vince mi vesto da Maria De Filippi. #sanremo2020 - stanzaselvaggia : Comunque ragazzi, ho già avvisato il mio fidanzato che se non vince Diodato stasera alle due vado via di casa e mi… - TvTalk_Rai : Vince o non vince il nostro amico #Diodato? Sotto con i pronostici -