Coronavirus, i morti sono 803 e superano quelli della Sars. I contagi raggiungono quota 35mila (Di domenica 9 febbraio 2020) Cresce il bilancio delle vittime del Coronavirus di Wuhan: i morti sono più di 803, più di quelli della Sars in tutto il mondo, mentre i contagiati sono 35mila. Deceduto un 60enne americano. Domenica mattina rientrano altri 8 italiani dalla città-focolaio dell'epidemia, tranne Niccolò, il 17enne già bloccato una volta, perché è ancora febbricitante. Il ministro Speranza sullo stop ai voli da e per la Cina: "Non cambia nulla". fanpage

RaiNews : Sono 65 i contagi confermati tra le 3.700 persone a bordo della nave da crociera bloccata nella baia di Yokohama, i… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, sale a 724 il numero dei morti, c'è anche un primo straniero. E' un 60enne statunitense #ANSA - MediasetTgcom24 : Coronavirus, sale a 803 il bilancio dei morti in Cina #coronavirus -