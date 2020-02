Copyright, da Sanremo appello per approvazione direttiva (Di lunedì 10 febbraio 2020) Roma, 8 feb. (Adnkronos) – Si è concluso con un appello al Governo da parte delle principali associazioni dell’industria musicale italiana, insieme a Siae, MiBac e Confindustria Cultura, affinché l’Italia recepisca al più presto la nuova direttiva sul Copyright, l’incontro dell’industria musicale riunita ieri a Sanremo in occasione degli Stati Generali dell’Industria Musicale. “Adottata dall’Unione Europea nel 2019, dopo un lungo e articolato confronto in sede comunitaria, per l’industria musicale la direttiva è uno strumento essenziale – si legge in una nota – per garantire il futuro di tutta la filiera creativa italiana nel mercato unico digitale, garantendo un’adeguata remunerazione e una maggiore responsabilità per le piattaforme, superando il Value gap e proiettando definitivamente il settore nell’era ... ildenaro

