Che tempo che fa, a tutto Sanremo anche da Fabio Fazio: gli ospiti del 9 febbraio 2020 (Di domenica 9 febbraio 2020) Dopo il grande successo di questo Festival di Sanremo, che l’8 febbraio 2020 con la serata finale ha sbancato l’auditel incassando oltre il 60 % di share, la Rai continua a fare squadra. La puntata di Domenica IN Speciale Sanremo non sarà la sola a occuparsi del Festival. Di Musica, e non solo, si tornerà a parlare anche nello studio di Che tempo che fa nella puntata di oggi 9 febbraio 2020. Da Fabio Fazio infatti potrebbero arrivare anche il vincitore del Festival, Diodato, e Amadeus per fare un bilancio di quella che è stata l’edizione 70 di Sanremo. Fabio Fazio ci terrà compagnia oggi insieme Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck. Lo show è preceduto alle 19.40 da “Che tempo Che Farà”, con i divertenti sketch di Mago Forest, Ale e Franz, Raul Cremona e con l’inviato speciale Gigi Marzullo. Ma vediamo le anticipazioni della puntata di Che tempo che fa di ... ultimenotizieflash

FranAltomare : E comunque Ama ha dedicato più tempo al monologo agghiacciante di Diletta Leotta che a DUA LIPA. #Sanremo2020 - SkySportMotoGP : ?? Semplicemente esagerato? ?? @jackmilleraus, che spettacolo ?? Del resto, come festeggiare il 2° tempo nei test ?? Se… - borghi_claudio : @tronkon1 A parte che non è che 'abbandono un ruolo strategico' all'opposizione. Noi in Lega lavoriamo in squadra e… -