Whirlpool | operai scrivono a Patuanelli | Venga a visitare la fabbrica

"Pensavamo di salvare la nostra fabbrica, avevamo pensato di mettere al servizio della comunità la nostra esperienza e professionalità, e siamo ancora qui a lottare". È quanto scrive Luciano D'Oria, operaio della Whirlpool di Napoli, in una lettera indirizzata al ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, invitandolo a visitare la fabbrica per vedere "come lottiamo per conservare il nostro lavoro". "Si faccia accompagnare dal neo ministro della Ricerca Gaetano Manfredi – aggiunge la tuta blu – uomo della nostra terra, a cui abbiamo presentato, qualche mese fa, una collaborazione con Apple Academy che lui e il professor Ventre hanno apprezzato. Avevamo pensato di mettere al servizio della comunità la nostra esperienza e professionalità coniugandola alla competenza dei docenti per creare un nuovo prodotto.

